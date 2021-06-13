Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
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Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar Samsun'un Bafra İlçesinde yabancı uyruklu hırsızlar bir işyerinden çaldıkları telefonları polisin sıkı takibi sonucunda satamadan yakalandılar.

Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde yabancı uyruklu hırsızlar bir işyerinden çaldıkları telefonları polisin sıkı takibi sonucunda satamadan yakalandılar.

Olay Hacınabi Mahallesi Fethiye Sokak'ta Cuma akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyeri sahibi Ulaş Yeşilbaş, sabah işyerine geldiğinde işyerinin camının kırık olduğunu ve içeride bulunan 12 bin lira değerinde 10 telefonun çalındığını fark etti. Polisi arayarak işyerinin soyulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Polisler iğneyle kuyu kazdılar

Bölgede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 gün yaptıkları araştırma sonucunda eşkalleri belirlenene 2 kişiyi aramaya başladı. Ekiplerinin sıkı takibi sonucunda bugün hırsızlık olayı ile ilgili yabancı uyruklu Mehmet Hassanve Mohmmet Mistoisimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler suçlarını itiraf ederek çaldıkları telefonları Fatih mahallesinde sakladıklarını söylediler. Polis ekipleriyle birlikte Fatih Mahallesine giden ekipler, çaldıkları telefonları sakladıkları yerden çıkartarak polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin 10 gün öncede Ali Kale caddesinde bir marketin camını kırarak sigara ve gıda maddesi çaldıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri devam ediyor

Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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