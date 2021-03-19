Çaldıkları tarım aletlerini hurdacıya satarken yakalandılar
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Çaldıkları tarım aletlerini hurdacıya satarken yakalandılar

19.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:08
Çaldıkları tarım aletlerini hurdacıya satarken yakalandılar

ÇANAKKALE'de, bir çiftlikten çaldıkları 80 bin TL değerindeki tarım aletlerini hurdacıya satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'de, bir çiftlikten çaldıkları 80 bin TL değerindeki tarım aletlerini hurdacıya satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde Mehmet Özkurnaz'a ait çiftlikten yaklaşık 80 bin TL değerindeki tarım aletlerinin çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler M.U. ve M.U.'yu çaldıkları tarım aletlerini hurdacıya satmaya çalıştığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Çaldıkları tarım aletlerini hurdacıya satarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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