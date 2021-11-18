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Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar

Bolu'da, traktöre takılı haldeki tamburu çalarak sosyal medya sitesi üzerinden satmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, traktöre takılı haldeki tamburu çalarak sosyal medya sitesi üzerinden satmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Taşçılar köyünde yaşayan O.Ö. isimli vatandaş, traktörüne takılı olan ve tomruk çekici vinç olarak tabir edilen tamburunun çalındığını fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çaydurt Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda tamburu çalan şüphelilerin A.Ö., R.H. ve F.H. isimli şahısların olduğu tespit edildi. Çaldıkları tamburu üye oldukları sosyal medya sitesindeki ikinci el zirai aletler satılan bölümde ilana koyan şüpheliler, Çaydurt mevkiinde yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların çaldığı tambur ise Banaz köyünde ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığında alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar

Çaldıkları tamburu sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar

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