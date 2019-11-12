Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar
Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.
Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Cabi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 1 tablet, 1 şarj cihazı, bir miktar para ve 1 bileklik ele geçirildi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada malzemelerin aynı mahallede bir evden çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.