Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar
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Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar

Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02
Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar

'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Cabi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 1 tablet, 1 şarj cihazı, bir miktar para ve 1 bileklik ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada malzemelerin aynı mahallede bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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