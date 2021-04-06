Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

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Kahramanmaraş'ta çaldıkları sigara paketlerini toprağın altında saklayan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çaldıkları sigara paketlerini toprağın altında saklayan 2 kişi yakalandı.

Olay, Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden sigara paketlerinin çalınması ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAST timleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren B.K. (18) ve M.T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sigara paketlerini G.Y. (20) isimli şahsa sattıkları tespit edilmesi üzerine G.Y.'nin ikametinde arama yapan ekipler, toprağa gömülü halde sigara paketlerini ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı