Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da, çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, çaldıkları rögar kapaklarını satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Okçular köyünde 3 adet rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, rögar kapaklarını tespit ettiği E.A. ve B.F.'ye kapakları satmaya çalıştıkları sırada operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.A. ve B.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Okçular, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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