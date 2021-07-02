Çaldıkları parayla yaptıkları tatil dönüşü, otogarda yakalandılar

MERSİN'de, hafif ticari araçtaki içinde 21 bin 600 dolar olan çantayı çaldıktan sonra tatile giden 3 hırsızlık şüphelisi, dönüşte otogarda yakalandı.

MERSİN'de, hafif ticari araçtaki içinde 21 bin 600 dolar olan çantayı çaldıktan sonra tatile giden 3 hırsızlık şüphelisi, dönüşte otogarda yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve daha önce de aynı yöntemle birçok ilde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki bankadan 21 bin 600 dolar çeken H.B.'yi, 3 kişi takibe aldı. Uzun süre takibi bırakmayan şüpheliler, H.B.'nin akaryakıt istasyonunda durdurup, indiği araçtan parayı çaldıktan sonra kaçtı. H.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık şüphelilerinin daha önce de aynı yöntemle birçok ilde yaptıkları hırsızlıktan suç kaydı bulunan H.T., N.Ö. ve K.E. olduğunu belirlendi.

PARANIN BİR BÖLÜMÜNÜ TATİLDE HARCAMIŞLARSoruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelilerinin olaydan sonra kaçtığı Adana'dan Antalya'ya tatile gittiğini saptayınca Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde önlem aldı. Ekipler, tatil dönüşü 3 kişiyi bindikleri otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 3 kişinin, olaydan sonra 3 günlüğüne tatil için gittikleri Antalya'da paranın bir bölümünü harcadıkları ortaya çıktı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T., N.Ö. ve K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin, H.B.'yi takip etme ve parayı çalma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bankadan itibaren H.B.'yi takip eden 3 kişinin, aracın ön koltuğundaki içi para dolu çantayı alarak, kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan