Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar (2)

TUTUKLANDISakarya'da, evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'da, evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.