Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar (2) - Haberler
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Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar (2)

Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar (2)
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

TUTUKLANDISakarya'da, evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'da, evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, Sakarya, dolar, Güncel, Haber

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