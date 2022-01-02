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Çaldıkları otomobille ters yola girip kaza yaptılar

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'nın Karatay ilçesinde çalıntı araçla ters yola giren şüpheliler, hafif ticari araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde çalıntı araçla ters yola giren şüpheliler, hafif ticari araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Henüz isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, Aksaray çevre yolu 16. kilometresinde 42 AIS 873 plakalı çalıntı otomobille ters yola girdi.

Çalıntı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra İsa Meral idaresindeki 68 LB 352 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Meral, olaydan yara almadan kurtulurken çalıntı araçtaki 4 kişiden 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan çalıntı aracın sahibinin sosyal medya hesabından olaydan 4 saat önce aracının çalındığını paylaştığı öğrenildi.

Çaldıkları otomobille ters yola girip kaza yaptılar

Çaldıkları otomobille ters yola girip kaza yaptılar

Çaldıkları otomobille ters yola girip kaza yaptılar

Çaldıkları otomobille ters yola girip kaza yaptılar

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

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