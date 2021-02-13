Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı
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Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı

13.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:35
Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçan 3 şüpheli, başka bir araca çarptıktan sonra lastikleri patlayınca yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçan 3 şüpheli, başka bir araca çarptıktan sonra lastikleri patlayınca yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde perşembe gecesi E.K.'ye ait park halindeki 19 ABU 732 otomobil, camı kırılarak çalındı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında otomobilin Alanya'dan Manavgat'a geldiğini tespit etti. Polis ekipleri Akseki yol kavşağından itibaren D400 karayolu üzerinde önlem aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil, önce bordüre ardından da aynı yöne giden başka bir araca çarptı. Şüpheliler bu sırada patlayan lastikle yaklaşık 500 metre kaçtı. Patlak lastiğin tekerden çıkmasının ardından durmak zorunda kalan şüpheliler gözaltına alındı.

Araçtaki M.A., Ş.G. ve S.T. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.


Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı
Çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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