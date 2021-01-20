Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
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Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar

20.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:54
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerinin çalıntı olduğunu tespit edip takibe aldığı otomobil yaşanan kovalamaca sırasında buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerinin çalıntı olduğunu tespit edip takibe aldığı otomobil yaşanan kovalamaca sırasında buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 3 kişiden ikisi yaya olarak kaçarken, biri yakalandı. Polis ekipleri, çalıntı aracın kaza yaptığı bölgedeki buzları, kürekle kırarak, temizledi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde yaşandı. Yalova'da gece saatlerinde çalınan 77 DE 412 plakalı otomobilin, Orhangazi ilçesinde ana yolda seyir halinde olduğunu tespit eden Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarı yaptı. Ancak sürücü otomobille ilçe merkezine doğru kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda, Arapzade Mahallesi Orkide Sokak'ta yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Otomobilde 3 şüpheliden E.A. (35) polis ekiplerince yakalanırken diğer iki şüpheli  yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen E.A.'yı gözaltına aldı.Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen LCD ekran televizyon ve bakır kablolar bulundu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.BUZ TUTAN YOLDA POLİSLER ÇALIŞTI

Öte yandan Orkide Sokak'a gelen trafik polisleri, yoldaki buzları küreklerle kırarak temizledi.


Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar
Çaldıkları otomobille hırsızlık yaptılar, polisten kaçtılar, buzda kaydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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