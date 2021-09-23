ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE GEZERKEN YAKALANDILAR

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de çaldıkları otomobil ile gezen Murat K. (35) ve Mustafa G. (34), polis tarafından yakalandı.Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece 38 HL 971 plakalı otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otomobili Murat K. ile Mustafa G.'nin çaldığı belirlendi. Denetim yapan polis ekipleri de Kazım Karabekir Mahallesi'nde çaldıkları otomobil ile gezen 2 şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.