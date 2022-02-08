Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar - Haberler
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Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar Adana'da çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıktan sonra başka bir yerden çaldıkları motosikleti aracın arka koltuğuna yükleyip kaçan 3 hırsız...

SEYHAN, ADANA (İHA) - Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

ADANA - Adana'da çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıktan sonra başka bir yerden çaldıkları motosikleti aracın arka koltuğuna yükleyip kaçan 3 hırsız kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 3 hırsızlık şüphelisi daha önceden çaldıkları otomobilin plakaları bezle kapattı. Daha sonra bu şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda park halinde bulunan bir motosikleti çaldı.

Motosikleti çalan şüpheliler, çaldıkları otomobilin arka koltuğuna koyarak olay yerinden ayrıldı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bu şüphelileri görmesi üzerine telsizden durumu polise bildirerek gidiş güzergahını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu otomobili kovalamaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre kaçan otomobil, Döşeme Mahallesi'nde çıkmaz bir sokağa girince yakalandı. Araç içerisinde bulunan 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

Çaldıkları otomobilin plakalarını bezle kapattılar, sonra çaldıkları motosikleti aracın arkasına koyup kaçarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

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