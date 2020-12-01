Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
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Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar

01.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:26
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar

DENİZLİ'de park halindeki otomobili çaldıkları ileri sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı.

DENİZLİ'de park halindeki otomobili çaldıkları ileri sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'nde B.A.'ya ait park halindeki 20 NT 654 plakalı otomobil saat 10.00 sularında, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sevindik Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayan çalıntı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalıştı. Karşıyaka Mahallesi 2386 Sokak'ta aracı çalışır vaziyette bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Üzerinde inceleme yapılan otomobil daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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