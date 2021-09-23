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Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar

Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalıp yolcu otobüsü ile götüren 2 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalıp yolcu otobüsü ile götüren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, gece saatlerinde sokakta park halindeki motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştı. Sahibi, motosikletinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay sonrası araştırma yapan ekipler, kameralardan motosikletin çevre yolu üzerine çıkarılıp uzun süre bekletildiğini tespit etti. Araştırmaya başlayan ekipler şüphelilerin bir yolcu otobüsünün durduğunu ve motosikleti valiz bagajına koyduklarını gördü. Araştırmalar neticesinde otobüsün Gaziantep'e gittiğini belirledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüyle koordineli çalışan ekipler kimlik tespiti yapılan E.A (28) ve H.Ş (20) olaydan iki gün sonra Gaziantep'te yakaladı.

Olayı itiraf eden şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

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