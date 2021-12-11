Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler

Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, çaldıkları 17 bin liralık motosikleti 1500 liraya satmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, çaldıkları 17 bin liralık motosikleti 1500 liraya satmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden M.K.'nin, arkadaşıyla birlikte çaldıkları motosikleti satarken 'hatıra' fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Olay, 9 Aralık günü saat 01.30 sıralarında, Emet'te meydana geldi. Motosikletinin çalındığını fark eden kişi, polise başvurdu. Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinde, olay yerine 43 KU 568 plakalı araçla gelenlerin B.Y. (18), T.A. (20), N.K. (18) ve M.K. (17) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerden M.K. ve N.K.'nin, 43 PC 100 plakalı motosikleti çalarak, Simav'a gittiklerini belirledi. 17 bin lira değerindeki motosikletin 1500 lira karşılığında, M.S.'ye satışının yapılacağı bilgisine ulaşan Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.K. ve N.K., emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheliler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. M.K.'nin, arkadaşıyla birlikte çaldıkları motosikleti satarken 'hatıra' fotoğrafı çektirdiği belirlendi.


Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler

Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler

Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler

Çaldıkları motosikleti satmak isterken 'hatıra' fotoğrafı çektirmişler

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

 Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

 SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title