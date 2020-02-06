Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar
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Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

Adıyaman'da, 2 şahıs, çaldıkları motosikleti bir başkasına satmak istedikleri esnada polis ekiplerince yakalandı.

06.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:37
Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

'da, 2 şahıs, çaldıkları motosikleti bir başkasına satmak istedikleri esnada ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Sait Sağlam'a, ait plakasız motosiklet P.K., ve Ö.M., isimli şahıslar tarafından çalındı. Her yerde motosiklet ile şahısları arayan polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Mahallesinde P.K., ve Ö.M., isimli kişilerin çaldıkları motosikleti satmaya çalıştıkları tespit edildi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri her iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklette ise el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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