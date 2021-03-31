Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin operasyonuyla parçaladıkları motosiklet ile yakalandı.

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin operasyonuyla parçaladıkları motosiklet ile yakalandı.

Olay, 2 gün önce Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Bayram B.'nin avlusunda bulunan motosiklet 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ve kameralardan birçok bulguya ulaşan polis ekipleri çemberi genişleterek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen M.K. (26) ve M.A. (20) isimli 2 şahsın peşine düşen polis ekipleri şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte 2 şahsın sanayide bir dükkanda olduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli çaldıkları ve satmak için parçaladıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Çaldıkları motosikleti parçalayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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