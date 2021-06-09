Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
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Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar

Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 hırsız, çalarak sürükledikleri motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca bırakıp kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 hırsız, çalarak sürükledikleri motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O anlar iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Halil A., motosikletini evinin önüne park edip evine gitti. Gece saatlerinde sokakta dolaşan 3 şüpheli, çevreyi gözetleyerek keşif yaptı. 3 hırsızdan biri motosikleti sürükleyerek götürmeye başladı. Şüpheliler arka sokakta motosikleti düz kontak yapmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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