Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. Halil A.'nin evinin önüne park ettiği motosikleti, iterek götürdü. Şüpheliler, arka sokakta motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 3 şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı.Sabah kalktığında motosikletini arka sokakta bulan Halil A.'nın şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz