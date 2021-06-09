Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
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Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar

Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, çalıp iterek götürdükleri motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. Halil A.'nin evinin önüne park ettiği motosikleti, iterek götürdü. Şüpheliler, arka sokakta motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 3 şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı.Sabah kalktığında motosikletini arka sokakta bulan Halil A.'nın şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar
Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca bırakıp kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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