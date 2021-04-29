Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler
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Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler

Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 13-14 yaşlarındaki iki çocuğun çaldığı motosiklet, arıza yapması sonucu çevredekilerin yardım etme girişimi sırasında yakalandı.

Antalya'da 13-14 yaşlarındaki iki çocuğun çaldığı motosiklet, arıza yapması sonucu çevredekilerin yardım etme girişimi sırasında yakalandı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Habipler Mahallesi 5724 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki çocuğun çaldığı 55 LZ 679 plakalı motosiklet sokak üzerinde arızalandı. Bu sırada çevreden geçen gençler, çocuklara yardım etmek istedi. Çocukların motorun çalıntı olduğunu söylemesi üzerine, gençler polise haber verdi. Polisin geleceğini anlayan iki çocuk başka bir motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından sokağa gelen polis ekipleri, motosikletin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nden çalıntı olduğunu tespiti etti. Ekipler, plaka üzerinden yaptıkları sorgulamada motosikletin sahibini tespit etti. Ekipler motosikleti sahibine teslim etmek üzere polis karakoluna götürdü.

"Çalıntı abi dikkat et"

Çocukları fark eden genç, "Motosikletle uğraşıyorlardı. Bozuldu diye yardım etmek istedim. 'Motor çalıntı abi dikkat et' deyince, tutmaya çalıştım ama kaçtılar" dedi.

Polis, iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere 'çalıntı abi dikkat et' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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