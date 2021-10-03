Çaldıkları mezarlık kapısını satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Çaldıkları mezarlık kapısını satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Çaldıkları mezarlık kapısını satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çaldıkları mezarlık kapısını satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çaldıkları mezarlık kapısını satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evranlı Mezarlığı'nın demir kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede faillerin Y.U. ve A.E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri Yeni Sanayi Mahallesi'nde kapıyı bir hurdacıya satmaya çalışırken yakaladı.

Kapı, mezarlık görevlilerine teslim edildi.

Y.U ve A.E gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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