Çaldıkları malzemeyi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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Çaldıkları malzemeyi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Çaldıkları malzemeyi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te sanayi sitesindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeyi başka bir şahsa satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Karabük'te sanayi sitesindeki bir işyerinden çaldıkları malzemeyi başka bir şahsa satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde çalınan malzemeyi başka birine satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan malzeme sahibine teslim edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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