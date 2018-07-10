Çaldıkları malzemelerle yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da 2 ayrı ihşaattan hırsızlık yaptığı idida edilen 3 genç polisin takibi sonucu çaldıkları malzemelerle yakalandılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde 23 Haziran'da meydana geldi. Ediniline bilgiye göre, 2 ayrı inşaat giren kimliği belirsiz hırsızlar buradan hilti, spiral ve matkap gibi inşatta kullanılan malzemeleri çaldılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını S.K., E.D. ve Ş.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bugün Zeytinlik Mahallesi'nde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan 3 genç, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Soruşturma devam ediyor.