Çaldıkları malzemelerle jandarmaya yakalandılar
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Çaldıkları malzemelerle jandarmaya yakalandılar

19.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:33
Çaldıkları malzemelerle jandarmaya yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tel ve demir kapı hırsızlığı yapan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tel ve demir kapı hırsızlığı yapan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 60 metre kafes tel, 1 adet demir kapı, 300 metre dikenli tel, 3 top çit tel çalındı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayları gerçekleştiren H.Ö., A.K., ve H.Y.K., isimli 3 şahsı yakaladı. Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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