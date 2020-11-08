Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar
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Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar

08.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:44
Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar

Gaziantep'te bir bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı satınca yakayı ele verdi.

Gaziantep'te bir bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı satınca yakayı ele verdi. Yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çalıntı malzeme ve uyuşturucuya el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Şehitkamil ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakaladı. 17 Ekim'de R.A.'ya ait bağ evinden 600 kilogram Antep fıstığı ve çeşitli elektronik ev eşyaları hırsızlığı yapan 3 şahıs Şehitkamil JASAT ekipleri tarafından yürütülen titiz bir çalışma ve operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelisi şahısların çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı bir başka şahsa sattıkları ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs ve onlardan uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzemeleri satın alan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT'tan titiz çalışma

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından olay mahalli ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları, KAFES/KEP programı, PTS kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda R.A.'nın Erikli Mahallesi'nde 17 Ekim'de yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinin Y.Ö. (28), S.Ü. (33), ve E.Ö. (36) olduğunu tespit etti. JASAT ekipleri ayrıca bu 3 hırsızlık şüphelisi şahsın R.A.'nın evinden çaldığı ürünleri uyuşturucu madde karşılığında A.Ç.'ye sattığını da tespit etti. 3 hırsızlık şüphelisi şahıstan uyuşturucu madde karşılığında R.A.'nın evinden çalınan Antep fıstığı ve elektronik eşyaları satan alan A.Ç.'nin 21 yaşında olduğu ve daha önceden 2'si hırsızlık 5'i de uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan toplam 7 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

4'ü de tutuklandı

Şüphelilerden Y.Ö., E.Ö. ve S.Ü. isimli şahıslar eş zamanlı olarak polis bölgesindeki ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan ve aynı zamanda suç eşyalarını diğer şüphelilerden uyuşturucu madde karşılığında satın alan A.Ç. isimli şahıs da çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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