Çaldıkları malzemeleri araziye saklarken yakalandılar
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Çaldıkları malzemeleri araziye saklarken yakalandılar

Çaldıkları malzemeleri araziye saklarken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayın şüphelisi 2 şahıs Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Karabük'te sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayın şüphelisi 2 şahıs Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesinde, bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Yaşanan hırsızlık üzerine çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları malzemeyi araziye saklayan 2 şüpheliyi kıskıvrak suçüstü yakaladı.

Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çalınan birer adet kırıcı mili, diferansiyel, iş makinesine ait kazıcı kova ve 4 adet "U" demiri ise sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Çaldıkları malzemeleri araziye saklarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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