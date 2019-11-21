Çaldıkları küçükbaş hayvanları ucuz fiyattan satınca yakalandılar
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı piyasaya ucuz fiyattan sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı piyasaya ucuz fiyattan sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede 40 küçükbaş hayvanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 4 şüphelinin küçükbaş hayvanları piyasaya ucuz fiyattan sattığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.