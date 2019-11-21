Çaldıkları koyunları ucuz fiyata satmışlar

21.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:31

Mersin'de 40 koyunu çalıp başka birine ucuz fiyata sattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde meydana gelen 40 küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayvanların ucuz fiyattan bir şahsa satıldığını tespit eden ekipler, hırsızlık yaptığını belirlediği 4 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, Anamur ilçesi Akpınar Yaylası'nda ikamet eden C.S. isimli şahsın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, AFAD, AKUT, itfaiye, sağlık ekipleri ile iz takip köpeği ve drone desteğiyle bölgede arama çalışması yaptı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışması sonucunda C.S., ikametinden 2 kilometre uzakta ormanlık alandı bulundu. Şahıs sağlık kontrolleri yapılması için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA