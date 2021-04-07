Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar
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Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar

Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN - Haberler | Güncel
Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar

KARAMAN'da dün 2 ahırdan 7 koyun çalan K.O. (35) ve C.S. (21) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KARAMAN'da dün 2 ahırdan 7 koyun çalan K.O. (35) ve C.S. (21) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları koyunları sattığını belirleyen ekipler, hayvanları bulup, sahiplerine teslim etti. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Güldere köyünde oturan H.A.'nın ağılından 3, M.Ö.'nün ağılından da 4 koyunun çalınması üzenine çalışma başlattı. Yol güzergahında ve çevre köylerde araştırma yapan jandarma, şüphelilerin K.O. ve ve C.S. olduğunu, çaldıkları koyunları da aynı gün Lale köyünde oturan Y.S.'ye sattığını belirledi.  K.O. ve C.S. gözaltına alındı. Jandarma Y.S.'nin de başka kişilere sattığı koyunları bulup, sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

  


Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar
Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar
Çaldıkları koyunları aynı gün satmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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