Çaldıkları kayığı parçaladılar
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Çaldıkları kayığı parçaladılar

Çaldıkları kayığı parçaladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kimliği belirsiz 2 kişi çaldıkları kayığı götürdükleri yerde parçaladı.

Samsun'da kimliği belirsiz 2 kişi çaldıkları kayığı götürdükleri yerde parçaladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Yat Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi M.Ö.'ye (36) ait balıkçı kayığını çalıp parçaladı. Kayığın parçaları kayalıklar arasında bulundu. M.Ö. 35 bin lira zararının bulunduğunu belirterek olayla ilgili polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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