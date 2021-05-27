Çaldıkları kayığı parçaladılar

Samsun'da kimliği belirsiz 2 kişi çaldıkları kayığı götürdükleri yerde parçaladı.

Samsun'da kimliği belirsiz 2 kişi çaldıkları kayığı götürdükleri yerde parçaladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Yat Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi M.Ö.'ye (36) ait balıkçı kayığını çalıp parçaladı. Kayığın parçaları kayalıklar arasında bulundu. M.Ö. 35 bin lira zararının bulunduğunu belirterek olayla ilgili polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı