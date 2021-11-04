Çaldıkları kamyonlarla hırsızlık yaptılar

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, çaldıkları kamyonlar ile hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinden çalınan 2 kamyonetin kamyonun bulunabilmesi, şüpheli yada şüphelilerin tespit edilerek yakalanmaya çalışılması ile ilgili çalışmalar devam ederken, şüphelilerin kamyonları çaldıktan sonra bir işyerinden de hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.B.'yi kamyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan diğer kamyoneti bulmak için çalışmaya devam eden ekipler, aracın Develi ilçesine gittiğini, buradan 1 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet çaldıktan sonra ilçeden ayrıldığını tespit etti. Jandarma ve ilçeler ile kurulan koordinasyonlar sonucunda kamyonetin Yeşilhisar ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Çalınan kamyonet, kasasında çalınan 1 adet bisiklet, 1 adet motosiklet ve bir marketten çalınan malzemeler ile Yeşilhisar ilçesinde yakalandı. Kamyonette bulunan B.D. ve M.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ