Çaldıkları kamyoneti parçalara ayırıp sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Eskişehir'de park halindeki kamyoneti çaldıktan sonra parçalara ayırıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Eskişehir'de park halindeki kamyoneti çaldıktan sonra parçalara ayırıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin çalındığı bilgisine ulaştı.
Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, çalınan kamyonetin Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Teksan Sanayi Sitesi'nde E.T'ye ait tamirhanenin önünde park halinde bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda hırsızlıkla ilgisi bulunan E.T, Z.Y, E.Y. ile M.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan E.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar