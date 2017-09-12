Çaldıkları Kabloları Yakmak İsterken Yakalandılar

Beyşehir ilçesinde hırsızlık zanlıları, bir inşaattan çaldıkları iddia edilen elektrik kablolarını yakmak istediği sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir binaya döşenen elektrik kablolarının akşam saatlerinde sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Avşar Mahallesi'nde gündüz saatlerinde çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kabloları ateşe veren 2 kişiyi suçüstü yakaladı.



Polis, 500 metre uzunluğundaki kablonun dış izolesini yakarak içerisindeki bakır kabloyu ortaya çıkarmak istediği anlaşılan M.A.Ç. (30) ile H.K'nın (25) akşam saatlerinde inşaatta meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.Ç. (30), sevk edildiği Beyşehir Adliyesi'nde savcılık sorgulamasının ardından tutuklandı.



H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.