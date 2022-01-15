Çaldıkları kabloları il dışına satan 2 şüpheli yakalandı Elazığ'ın Maden ilçesinde bir firmanın internet kablolarını çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Çaldıkları kabloları il dışına satan 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir firmanın internet kablolarını çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir firmadan internet kablolarının çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin T.O.ve S.Z.olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 110 kiloluk kabloları yaktıktan sonra il dışına sattıkları belirlendi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde, açıktan hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve kasten yaralamadan da suçları olan şüpheliler, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.