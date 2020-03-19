Çaldıkları iş makinalarını internetten satmak isterken yakalandılar Tokat'ta çalınan greyder ve dorseyi internet üzerinden satışa koyan 6 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Tokat'ta çalınan greyder ve dorseyi internet üzerinden satışa koyan 6 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Batmantaş Köyü'nden kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayı soruşturan ekipler, hırsızlık olayını işlediği tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı. Takibe alınan 6 şüpheli şahsın internet üzerinden greyder ve dorseyi satmaya çalışmaları üzerine harekete geçen ekipler şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA