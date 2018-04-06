Çaldıkları Hayvanları Satarken Yakalandılar
Sivas'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'nde Bekir G'ye ait ahırdan 11 keçi, 6 oğlak ve 9 tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen M.M.K, H.G, G.O, M.Ö, E.O, S.A, A.A. ve B.İ'yi çaldıkları hayvanları satmak isterken yakaladı. Polis, olayda kullanılan araca el koydu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.G, G.O. ve M.Ö. savcılıkça serbest bırakıldı.
Şüpheliler E.O, S.A, M.M.K, A.A. ve B.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.