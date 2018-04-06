Çaldıkları Hayvanları Satarken Yakalandılar
Sivas'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'nde Bekir G.'ye ait ahırdan 11 keçi, 6 oğlak ve 9 tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen M.M.K, H.G, G.O, M.Ö, E.O, S.A, A.A. ve B.I'yı çaldıkları hayvanları satmak isterken suçüstü yakaladı. Polis, olayda kullanılan araca el koydu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.