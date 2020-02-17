Çaldıkları gitarları satınca yakalandılar
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Çaldıkları gitarları satınca yakalandılar

İZMİT'te, girdikleri evden 2 adet elektrogitar çalan B.G. (19) ve S.D. (16), gitarları müzik aletlerinin satıldığı bir iş yerine 400 TL'ye satınca yakalandı.

17.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:46
Çaldıkları gitarları satınca yakalandılar

'te, girdikleri evden 2 adet elektrogitar çalan B.G. (19) ve S.D. (16), gitarları müzik aletlerinin satıldığı bir iş yerine 400 TL'ye satınca yakalandı.

'te günü bir eve giren hırsızlar 2 adet elektrogitar çaldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, 15 Şubat günü çalınan gitarların müzik aletleri satışının yapıldığı bir iş yerine 400 TL'ye satıldığını belirledi. Gitarları iş yerine sattıkları belirlenen B.G. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı. B.G.'nin 'Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit' gibi suçlardan 4 adet kaydının, S.D.'nin ise 'Hırsızlık, tehdit' gibi suçlardan 9 adet kaydının olduğu belirlendi. Yaşı küçük olan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, B.G. ise adliyeye sevk edildi. B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gitarlar ise sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA
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