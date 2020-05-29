Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu almaya gitmişler
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Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu almaya gitmişler

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, kısıtlamanın olduğu Ramazan Bayramı'nda belediyeye ait park halindeki cenaze aracını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden Samet Akarsu tutuklandı.

Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu almaya gitmişler
29.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:47
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, kısıtlamanın olduğu Ramazan Bayramı'nda belediyeye ait park halindeki cenaze aracını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden Samet Akarsu tutuklandı. Akarsu ifadesinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu almaya gitmek için cenaze aracını aldığını söyledi. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Yaşanan olaydan bir gün sonra cenazemiz oldu. Cenazeyi teslim aldığımız aracımızla Kastamonu'ya gönderdik" dedi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde oturan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Samet Akarsu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde arkadaşları S.T. ile U.V. ile birlikte belediye garajında park halinde olan kontak anahtarı üzerindeki cenaze aracını çaldı. Akarsu ve arkadaşları, araçla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu almaya gitti. Cenaze aracının çalındığını fark eden görevliler, polis ve jandarmaya haber verdi.

MOBESE'DEN TESPİT EDİLDİPolis ekipleri, mobese kameralarından aracın Samet Akarsu ve arkadaşları tarafından alındığını tespit etti. Çalıntı cenaze aracının Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine durduran güvenlik güçlerine, "Çorlu'ya cenaze almaya gidiyoruz" diyerek, kontrol noktalarından geçtikleri saptandı. Cenaze aracı, jandarma tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında yakalandı.3 şüpheli gözaltına alındı.Belediye Başkanı Recep Gün, çalışanları ile Lüleburgaz'a giderek aracı teslim alırken, şüpheliler de Demirköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.'UYUŞTURUCU İHTİYACIMI KARŞILAYACAKTIM'Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet Akarsu tutuklanırken, U.V. ve S.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Akarsu ifadesinde, Çorlu'ya uyuşturucu almaya gitmek için cenaze aracını aldığını söyledi. Daha önce Demirköy Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığını ve belediyenin bir çok aracını kullandığını anlatan Akarsu, "Aracı aldıktan sonra yolda U.V. ile S.T'yi gördüm. Onlar da benimle geldi. Uyuşturucu alacağımı bilmiyorlardı. Çorlu'ya vardığımızda, aracı benzin istasyonuna çekerek uyuşturucu almaya gittim. Dönerken jandarma durdurdu. 22 fişek uyuşturucu almamın sebebi, bir kere alayım 6-7 ay idare etsin, diye. Aracı çalmadım. Bu arabaları ben her zaman kullanırım, cenaze arabası haricinde traktör, kamyonet gibi araçları aldığımda kimse bana bir şey demez, pişmanım" dedi.BELEDİYE BAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDUDemirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Olayın yaşandığı andan sonra kamera kayıtlarını inceledik ve zanlıları tespit ettik. Zaten bu şahıslar ilçemizde madde bağımlısı olarak bilinen kişiler. Biz yaşanan olayın ardından çok üzüldük, keşke olmasaydı. İlçemizin adı bu şekilde duyulduğu için çok üzgünüz. Bayram dolayısıyla sokağa çıkma yasağı vardı, zabıta amirimize kanalizasyon ve diğer sorunlarla alakalı vatandaş telefon ediyor. Telefonda vatandaş ayrıca cenaze aracımızı görmüş yolda giderken, 'cenaze mi var?' diye soruyor. O da 'hayır yok, ben görevlendirmedim' diyor. Zabıta amirim beni aradı, 'Başkanım cenaze aracını görevlendirdiniz?' diye, hemen güvenlik güçlerimize haber verdik. Yani vatandaş aramasa sokağa çıkma nedeniyle haberimiz dahi olmayacak. Araç çalındıktan yaklaşık 15 dakika sonra fark edip, gerekli müracaatta bulunduk. Cenaze aracının acil durumlarda Adli Tıp gibi yerlere gideceği için kontak anahtarının üzerinde bırakıldığı söylendi. Aracı çalanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Aracı çalan şüphelinin benim dönemimden önce araçları alıp gezdiğini duydum. Bu şahıs belediyede hiçbir şekilde çalışmamıştır ve belediye personeli değildir" dedi.'ÖNCE ZABITA SONRA CENAZE ARACINI ÇALMIŞLAR'Belediye Başkanı Gün, "Samet Akarsu'nun olay öncesi kullanılmayan eski zabıta aracını düz kontak yaparak çalıp, ilçede gezdiğini öğrendik. Sokağa çıkma yasağı olduğu için biz de sonra öğrendik. Yaşanan olaydan bir gün sonra cenazemiz oldu. İlçemizde ölen kişinin cenazesini teslim aldığımız aracımızla Kastamonu'ya gönderdik" diye konuştu.Gün, ilçelerinde hırsızlık olayı olmadığı için araçları ile iş yerlerinin anahtarlarının üzerinde bırakıldığını ifade etti.'BABAANNEM ÖLDÜ DİYE KANDIRMIŞ'Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden S. T.'nin ağabeyi Nesim T., Samet Akarsu'nun kardeşini "Babaannem öldü, cenazesini almaya gidelim" diyerek, kandırdığını iddia etti. Kardeşinin arkadaş kurbanı olduğunu söyleyen Nesim T., "Cenaze aracını çalan Samet Akarsu'dur. Kendisi ve olayın diğer sanığı U.V. sabıkalı kişiler. Samet Akarsu, kardeşimi, 'Babaannem öldü, Çorlu'dan cenazesini almaya gidelim' diyerek kandırmış. Kardeşimi ilçe halkı bilir, kendisi sevilen biridir. Araba çalmaya ihtiyacı yok. Kendisinin iki tane aracı zaten var. Uyuşturucu da kullanmıyor" dedi.İLÇE HALKI ŞAŞKINİlçe esnafından İsmail Özçetin, "Yaşanan olayı öğrendiğimde çok şaşırdım. Böyle bir olayla ilçemizin adının duyulması da üzücü. Akla gelmeyecek bir şey. Akıllı adam bunu yapmaz. Cenaze aracı çalındığında ilçemizde cenaze olmaması sevindirici" ifadelerini kullandı.

Özkan Patan da, "Çok şaşırdık. Bu kadar düşmüşler, yazık" şeklinde konuştu.

 


- Kırklareli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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