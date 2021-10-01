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Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

BURSA'da, girdikleri evde içinde 80 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çarşafla taşıyıp çalan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

BURSA'da, girdikleri evde içinde 80 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çarşafla taşıyıp çalan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Şeynur T., sabah evine gittiğinde eşyalarının dağıtıldığını, içinde 80 bin liralık ziynet eşyası bulunan çelik kasasının yerinde olmadığını gördü. Tuncay, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin O.Ö. (30), M.K. (33) ve M.P. (42) olduğunu tespit etti. 72 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'ndeki bir eve gittiğini saptadı. Aynı gün adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi çaldıkları kasa ve 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, altınlar ise ev sahibi Şeynur T.'ye teslim edildi.

Bu arada, şüphelilerin kasayı çaldıkları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin önce çevreyi kontrol ettikleri, ardından da kasayı çarşaf yardımıyla taşıdıkları görüldü.


Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Çaldıkları çelik kasayı çarşafla taşıdılar

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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