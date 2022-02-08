ÇALDIKLARI ÇELİK KASAYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

BURSA'da bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'ndeki matbaada meydana geldi. İş yerine giren şüpheliler, içerideki çelik kasa, post cihazı ve bilgisayarları çalıp, kamyonete yükledi. Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da söken şüpheliler, kamyonetle kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, ihbardan 2 saat sonra 3 şüpheliyi Samanlı Mahallesi'ndeki arazide çelik kasayı açmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.