Çaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılar

06.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:53

Isparta'da hırsızlar, çaldıkları çelik kasayı açmak için aynı ikametten çaldıkları parayla kaynak makinesi ve spiral satın aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Olay, 3 Kasım Pazar günü Sav kasabasında meydana geldi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sav kasabasında bir çelik kasa bulunduğu ihbarı üzerine olay yerinde yaptıkları incelemede kasanın kasabadaki bir ikametten çalındığını tespit etti. Genişletilen çalışmada 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte 104 bin TL nakit para ve ziynet eşyası ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesini alan polis, G.A. (21) ile 4 arkadaşının ikametten bir çelik kasa çaldıklarını, kasayı açmak için yine aynı ikametten çaldıkları paralar ile kaynak makinası ve spiral makinası aldıklarını ortaya çıkardı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları müştekiye teslim edildi.



Emniyetteki ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA