Çaldıkları Çeki, Oğlak ve Tavuklarla Yakalandılar
Sivas’ta hırsızlar çaldıkları keçi, oğlak ve tavuklarla birlikte yakayı ele verdi.
Sivas'ta hırsızlar çaldıkları keçi, oğlak ve tavuklarla birlikte yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ta geçtiğimiz gün B.G isimli vatandaş polise başvurup Diriliş Mahallesi'nde ki ahırında bulunan 11 keçi, 6 oğlak ve 9 tavuğunun çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile olayın şüphelileri;M.M.K., H.G., G.O., M.Ö., E.O., S.A., A.A. ve B.I isimli şahıslar çaldıkları hayvanları satmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİVAS
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