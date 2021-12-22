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Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 şahıs, hayvanları satmaya çalışırken jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 şahıs, hayvanları satmaya çalışırken jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Olay, Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan çalarak kayıplara karıştı. Hayvanların sahibi olan M.E.Ö. jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yapılan araştırmalara sonucunda 6 büyükbaş hayvanların Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan S.İ. isimli kişiye tanesi 5 bin 900 TL'den satılacaklarını tespit etti. Daha sonra ekipler büyükbaş hayvanları satacakları anda 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. 6 büyükbaş hayvan ise sahibi M.E.Ö'ye teslim edildi. 3 şüpheli ise jandarma karakolunda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

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