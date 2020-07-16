Çaldıkları bisikletleri sattıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı Beylikdüzü'nde çaldıkları bisikletleri başka kişilere sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde çaldıkları bisikletleri başka kişilere sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde, yıl başından bu yana 1 motosiklet ile 15 bisikletin çalınmasına ilişkin Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçe genelinde yaşanan yoğun çalıntı ihbarı üzerine bisikletlerin izini süren polis, 29 farklı güvenlik kamera görüntüsünden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Son 6 ayda apartman önlerindeki ve içindeki bisikleti çalan şüphelilerin İsmail Mert Ç. ve Veysel A. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, daha önce tespit edilen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında her iki hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alınırken, çaldıkları bisikletleri Esenyurt'ta üç farklı iş yerine sattıklarını itiraf etti.

28 bisiklet ve 1 motosiklet ele geçirildi

Çalıntı bisikletleri satın alan iş yerlerine ikinci bir operasyon düzenleyen ilçe polisi, farklı marka ve modelde 28 bisiklet ve 1 adet motosiklet ele geçirdi. Söz konusu iş yerlerine yönelik baskında, çalıntı bisikletleri düşük fiyata satın alan Ferhat Ö., Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. isimli 3 iş yeri sahibi, "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan gözaltına alındı. İş yeri sahipleri 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Bisiklet hırsızları İsmail Mert Ç. ve Veysel A. ise "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan dün sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Elde edilen görüntülerde, şüphelilerin apartman önü ve içi ile garaj girişlerinde bisikletleri çalması görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA