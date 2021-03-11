Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar

AĞRI'da girdikleri bir apartman dairesinden çaldıkları iki bisiklete binerek kaçan iki canlıdan biri olan V. E. tutuklanarak cezavine gönderildi.

AĞRI'da girdikleri bir apartman dairesinden çaldıkları iki bisiklete binerek kaçan iki canlıdan biri olan V. E. tutuklanarak cezavine gönderildi.

Olay 4 Mart günü Alparslan Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Öğlen saatlerinde apartmana giren iki kişi dışarı çıkardığı bilikletlere binerek bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışmasında olayı gerçekleştiren V.E'yi tespit etti ve 10 Mart günü yakalandı. V.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği tespit edilen diğer kişinin aranması ise devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı