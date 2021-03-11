Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar

11.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar

AĞRI'da girdikleri bir apartman dairesinden çaldıkları iki bisiklete binerek kaçan iki canlıdan biri olan V. E. tutuklanarak cezavine gönderildi.

AĞRI'da girdikleri bir apartman dairesinden çaldıkları iki bisiklete binerek kaçan iki canlıdan biri olan V. E. tutuklanarak cezavine gönderildi.

Olay 4 Mart günü Alparslan Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Öğlen saatlerinde apartmana giren iki kişi dışarı çıkardığı bilikletlere binerek bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışmasında olayı gerçekleştiren V.E'yi tespit etti ve 10 Mart günü yakalandı. V.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği tespit edilen diğer kişinin aranması ise devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaldıkları bisikletlere binerek kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:16:36. #1.16#
title