Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar
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Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar

OSMANİYE'de Ö.A. ile B.K., çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip, bakırı hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

OSMANİYE'de Ö.A. ile B.K., çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip, bakırı hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart günü, Ö.A. ve B.K.'yi çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip çıkan bakırı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Çalınan malzemelere el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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