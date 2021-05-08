Çaldıkları bakır kabloları satarken suçüstü yakalandılar

Osmaniye'de çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen hırsızlık şüphelisi iki şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen hırsızlık şüphelisi iki şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki hırsızlık şüphelisi şahıs kabloları satmak istedi. Daha önceden kabloların çalındığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kabloları satmak isteyen Z.K. ve H.Z. isimli şahsıları suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken çalınan kablolar ise sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan Z.K. tutuklanırken H.Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı