Çaldıkları araçta yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Çaldıkları araçta yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

23.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:25
Çaldıkları araçta yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te çaldıkları araçta yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Gaziantep'te çaldıkları araçta yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Çalıntı araç olduğu tespit edilen araçta bulunan A.Ç, G.G. ve B.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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